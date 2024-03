Morti bianche senza fine: "Colpa della precarietà. Ora cantieri trasparenti e lavoratori formati"

Segretario Marasco, la tragedia di Sieci dopo quella di via Mariti. Questo 2024 si è aperto con una media di più di un morto sul lavoro al mese nel territorio fiorentino

"Premetto che nello specifico non conosco esattamente la dinamica dell’ultimo incidente per cui sono in corso le indagini. In generale però siamo purtroppo ancora davanti a un’insicurezza diffusa".

Quali i motivi principali?

"Il tema centrale è la precarietà che aumenta l’insicurezza. Dove il lavoro è stabile c’è anche una formazione alla base. Invece se un operaio non formato va in un cantiere ovviamente i rischi aumentano".

Vada avanti

"Nel mercato privato c’è una deregolamentazione totale, nei subappalti tanti fanno come gli pare con tutto ciò che ne consegue. Almeno nel pubblico c’è un codice degli appalti... Il nostro obiettivo è lavorare per sterilizzare il sistema dei subappalti a cascata".

Una misura sufficiente?

"Bisogna agire su più fronti. Penso ad esempio ai cantieri trasparenti dove viene ’badgiato’ chiunque entri nell’area. E poi insistiamo molto sulla patente a punti".

Ci spieghi meglio

"Se un’azienda si mostra deficitaria in maniera di sicurezza, se è recidiva, deve essere esclusa dai bandi per gli appalti".

C’è anche un problema di scarsi controlli?

"Esatto. Ci stiamo battendo per incrementare gli organici degli ispettori".

Impossibile non notare che la maggior parte degli incidenti sul lavoro coinvolge migranti

"Certo. Dove il lavoro è povero e destrutturato si va incontro pià facilmente a questi episodi. Dobbiamo prestare sempre più attenzione alle fasce deboli del mercato del lavoro".

La frenesia del lavoro è un ostacolo per la sicurezza?

"Anche se il mercato globale impone velocità non è una giustificazione per non lavorare al massimo sulla sicurezza. Insomma serve una riflessione ampia e per questo c’è un tavolo tra sindacati e Comune di Firenze che ci auguriamo ci convochi nelle prossime settimane. Firenze, proprio alla luce della tragedia di via Mariti, deve essere capofila di un ragionamento complessiva sulla sicurezza".

Emanuele Baldi