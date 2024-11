Morte di Adele Corradi, cordoglio del Comune di Vicchio e Istituzione don Milani

Vicchio (Firenze), 23 novembre 2024 - Si è spenta stamani all'età di 99 anni Adele Corradi, è stata insegnante a fianco di don Milani negli anni più difficili e avvincenti della Scuola di Barbiana, seguendo i ragazzi e l’intero lavoro di redazione collettiva della "Lettera a una professoressa". Quell'esperienza Adele l'ha vissuta e l'ha anche raccontata nel suo libro "Non so se don Lorenzo". Scriveva: "L'incontro con la scuola di Barbiana e con don Milani ha scavato un solco nella mia vita. Mi son vista come non mi ero mai vista. E non solo come insegnante, ma come persona". L'Amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la perdita di questa straordinaria figura. L’Istituzione Don Milani si unisce al cordoglio dell’amministrazione e di tutto il comune di Vicchio per la scomparsa di Adele Corradi che tanto ha significato per la comunità di Barbiana e per tutto il territorio. Come il Maestro Milani, Adele ha dedicato la sua vita agli ultimi, come insegnante a Barbiana al fianco di Don Lorenzo. Insieme a lui seguì i suoi ragazzi lungo tutta la redazione della Lettera ad una professoressa. Al suo esempio di vita e alla sua vita di esempio si offrono, unitamente alla condoglianze alla famiglia, la commozione e il cordoglio dell’Istituzione comunale Don Milani e di tutto il suo consiglio di amministrazione.