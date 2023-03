Mortadella, buone notizie "La produzione va avanti"

di Manuela Plastina

Gran Terre continuerà a produrre nel Valdarno fiorentino. Lo ha promesso l’azienda durante un incontro convocato dalla presidenza della Regione a qualche giorno dalla notizia dello spostamento entro sei mesi della produzione della mortadella dallo stabilimento in territorio reggellese a quello in Emilia Romagna. L’annuncio ha fatto tremare i 30 dipendenti diretti di Gran Terre impiegati nella lavorazione del salume, ma tutte le oltre 200 persone che lavorano in maniera diretta e indiretta nella sede valdarnese: temono una progressiva chiusura dell’azienda. Ma non sarà così, almeno da quanto promesso all’incontro con Valerio Fabiani, consigliere del presidente Giani per le crisi aziendali. "I rappresentanti aziendali hanno detto che non intendono lasciare il territorio: ci sarà il mantenimento del sito produttivo e la salvaguardia totale dell’occupazione" riferisce Fabiani (nella foto). Un sospiro di sollievo almeno parziale per lavoratori e sindacati, incontrati ieri durante la mattinata dallo stesso consigliere; le loro istanze sono poi state riportate all’azienda nell’incontro avvenuto nel pomeriggio. "Sono emerse alcune prime importanti, rassicurazioni al tavolo di monitoraggio dedicato al salumificio – sottolinea Fabiani, che è in stretto contatto col sindaco di Reggello Piero Giunti e l’assessore comunale al lavoro Adele Bartolini -. Ora l’impegno prosegue a ritmi forzati: già la prossima settimana si farà un incontro plenario con sindacati, azienda e istituzioni".