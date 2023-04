Morta travolta da un’auto, domani i funerali

Sono stati fissati per domani alle 11 i funerali di Flor De Maria Lasagni (foto), la 35enne peruviana, ma residente a Firenzuola, morta investita sulla San Vitale, a Fossatone di Medicina, nella notte tra sabato e domenica di una settimana fa. Ed è proprio nella chiesa di San Giovanni Battista a Firenzuola che si terranno le esequie. Dalle 8 ci sarà, invece, la possibilità di darle l’ultimo saluto alla camera ardente. La dinamica dell’investimento, su cui indaga la Polizia locale di Imola con i carabinieri della Tenenza di Medicina, ancora non è chiara. Certo è che, stando ai rilievi, Flor era in mezzo alla buia carreggiata verso le 23,30 quando è stata presa in pieno da una Ford Galaxy che andava verso Bologna. In vista del funerale la famiglia di Flor, che lascia anche una bambina, chiede offerte a sostegno dell’istituto tramite il quale avvenne, tanti anni fa, la sua adozione.