Scandicci (Firenze), 26 agosto 2019 - Tragedia in vacanza: una donna originaria di Manfredonia, in Puglia, ma da tempo residente a Scandicci è morta in un incidente avvenuto in Thailandia. La vittima era con il compagno in vacanza. Il pullman di piccole dimensioini sul quale viaggiavano insieme a un'altra decina di turisti ha perso il controllo ed è finito fuori strada rovesciandosi. Per la donna non c'è stato niente da fare, nonostante i soccorsi immediati. Ferito il compagno.

L'incidente è accaduto un paio di giorni fa. La vittima, Patrizia Murgo, 45 anni, era in Thailandia da qualche giorno per un periodo di ferie. Il pullman era partito da Sukhothai ed era diretto a Lampang. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori. Il pullman bianco era su un fianco. I soccorritori si sono aperti un varco nel parabrezza per soccorrere il più rapidamente possibile i passeggeri. Nella zona in quel momento stava piovendo e l'asfalto era scivoloso ma è impossibile al momento capire se ciò abbia influito sull'incidente.