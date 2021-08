Signa, 26 agosto 2021 - Cordoglio a Signa per la scomparsa della dottoressa Giovanna Leoncini. La donna, 68 anni, è stata colta da malore mentre si trovava in vacanza nella provincia di Grosseto. La dottoressa Leoncini dal 1982 era medico di medicina generale a Signa, dal suo studio sono passati tantissimi pazienti, fino a due anni fa, quando era andata in pensione.

Non è mancato però l’affetto dei suoi assistiti coi quali, anche dopo aver cessato l’attività, ha continuato a sentirsi e a coltivare rapporti di amicizia. A ricordare la dottoressa Leoncini è stato anche il sindaco Giampiero Fossi, che si è stretto alla famiglia nel ricordo di una donna attenta, preparata e sempre disponibile.

Un ricordo particolare è arrivato anche dal marito Marco: «Era il ponte dell'Immacolata e, con nostra figlia, eravamo andati a passare qualche giorno al mare a Marina di Grosseto. Era tardo pomeriggio, già buio e ci trovavamo sull'autostrada per Pisa. A un tratto vidi davanti a me un'auto ferma, con le luci accese in corsia d'emergenza, ma soprattutto notai davanti al muso la testa di un uomo adagiato a terra. Giovanna pensò a un malore e quindi ci fermammo subito. In realtà il signore a terra, cosciente, era privo di una gamba, amputata sopra il ginocchio. La gamba era più avanti e le macchine continuavano a passarci sopra a tutta velocità. Riuscimmo a trascinare il ferito un po' più indietro, ma le macchine continuavano, purtroppo a passarci accanto, nonostante i segnali disperati a rallentare e ad allargarsi. Giovanna riuscì a prendere e torcere l'arteria femorale in modo da bloccarla fino all'arrivo dei soccorritori. Il ferito era un signore di origini siciliane ormai abitante a Montecarlo, che, una volta rimessosi e uscito dall'ospedale ci telefonò e ci scrisse più di una volta per ringraziarci. Questa era Giovanna, che, a rischio della sua riuscì a salvare una vita e che non ha mai raccontato a nessuno questo episodio di cui sono stato testimone».

I funerali della dottoressa Leoncini si terranno domani, venerdì 27 agosto alle 15,30 nella chiesa di San Giovanni a Signa.