Morosità incolpevole C’è un bando per le famiglie

Nuovo bando per prevenire gli sfratti per morosità incolpevole: è possibile chiedere un contributo al Comune di Impruneta per pagare l’affitto prima di essere mandati via di casa. I contributi per inquilini incolpevoli, ossia coloro che non riescono più a pagare per perdita di lavoro, malattia grave o infortunio che ha ridotto drasticamente i guadagni familiari, possono già essere richiesti in presenza di un’intimazione di sfratto per morosità. Possono fare richiesta i cittadini con contratto di locazione abitativo e residenza da almeno un anno, con reddito Isee sotto i 35mila euro e Isee minore di 26mila, con intimazione di sfratto in corso e morosità incolpevole.