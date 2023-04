Moro e la musica come libertà

di Barbara Berti

"Provo a raccontare il percorso umano e professionale di questi ultimi vent’anni". Così il cantautore romano Fabrizio Moro (46 anni) parla del tour "Racconti Unplugged", partito da Roma lo scorso 20 marzo e che farà tappa a Firenze, al Tuscany Hall, il 13 aprile (inizio alle 21). Non sarà, quindi, il solito concerto ma una vera e propria full immersion di oltre due ore nella vita dell’artista che ha partecipato a sette Festival di Sanremo, vincendo nel 2007 con ’Pensa’, nella sezione Giovani, e nel 2018 con ’Non mi avete fatto niente’, nella categoria Big in coppia con Ermal Meta.

Sul palco con Moro ci saranno Danilo Molinari e Roberto "Red" Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Fabrizio, con ’Racconti Unplugged’ si mette a nudo?

"Sì, sul palco riproporrò tutti i brani più rappresentativi della mia carriera ma, con un arrangiamento completamente rivisitato e, partendo dal mio primo lavoro discografico ‘Fabrizio Moro’. Insieme al pubblico ripercorrerò, in ordine cronologico, le canzoni più importanti di ogni album, fino ad arrivare a questo nuovo lavoro in studio, ‘La mia voce parte 2’ che ascolterete dal vivo, prima della sua pubblicazione, l’album infatti uscirà a maggio. Sarà un viaggio raccontato, che seguirà una sceneggiatura scritta. Ovviamente la musica sarà protagonista ma sarà accompagnata da immagini e filmati inediti".

Canzoni ed emozioni?

"Sì, spero di non commuovermi come mi è già successo durante la data romana parlando di mio figlio. Quando sento che potrebbe scappare la lacrima cerco di non guardare in platea e far finta di parlare ma non sempre ci riesco".

Quali sono i suoi ricordi legati a Firenze?

"E’ la città che mi ha adottato nel mio momento difficile. Ho vissuto per un periodo, circa due anni, a Firenze, o meglio a casa del produttore Giancarlo Bigazzi. E’ stato lui a darmi la forza per rialzarmi e insieme a lui ho pubblicato due album, ‘Pensa’ nel 2007 e ‘domani’ nel 2008. Bigazzi mi manca".

Come nascono le sue canzoni?

"E’ difficile da spiegare, non c’è un metodo. Se c’è un fatto o una reazione sociale che mi scuote allora mi metto a scrivere su quell’argomento. Altre volte, invece, metto nero su bianco le mie emozioni che possono arrivare da una frase o dall’aver visto qualcosa".

L’ultimo brano, ‘Tutta la voglia di vivere’ come è nato?

"Dalle mie difficoltà emotive. La canzone, piena di speranza, è una sorta di contrasto tra ciò che osservi al di fuori e ciò che racchiudi dentro, per dar vita allo slancio emotivo di un’opportunità a tratti inaspettata, talvolta intesa come un’ora d’aria concessa".

Cosa rappresenta la musica per lei?

"E’ il mezzo con cui sono riuscito a ottenere la cosa per cui ho sempre lavorato sodo: la libertà".

In coppia con Ermal Meta ha vinto un Festival di Sanremo, ma quale è il duetto dei suoi sogni?

"Con Bono Vox, un artista che stimo molto".