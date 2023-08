"Morì per le angherie della badante" E in appello arriva la condanna

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Anziana e malata di Alzheimer, morì per le angherie della sua badante. E’ questo il verdetto emesso dalla corte d’assise d’appello di Firenze per la morte di Maria Pia Marcheschi, fiorentina, deceduta nell’agosto del 2018 all’età di 82 anni. Una sentenza, emessa alla fine della scorsa settimana, che recepisce il ricorso del sostituto procuratore Giacomo Pestelli: in primo grado, in abbreviato, la badante, l’albanese Etleva Aliaj, 48 anni, era stata infatti assolta, nonostante una richiesta di condanna a dodici anni per il reato di morte in conseguenza dei maltrattamenti di cui è ritenuta responsabile.

Ora, nel secondo grado di giudizio, il tribunale, bilanciando aggravanti e attenuanti, ha emesso una condanna a tre anni e quattro mesi. Ma soprattutto, il nuovo dibattimento ha contribuito a riscrivere quelli che sarebbero stati gli ultimi mesi di vita dell’ultraottentenne.

La donna che doveva prendersi cura di Maria Pia Marcheschi, l’avrebbe umiliata con parole pesanti ("Maledetta", "Io ti ammazzo"), l’avrebbe picchiata, le avrebbe infilato il cibo con forza nella bocca.

Fino al più grave degli episodi, accaduto il 9 agosto del 2018, quello che determinò il ricovero in ospedale e il definitivo aggravamento delle condizioni di salute dell’82enne, sfociate nella morte avvenuta il successivo giorno 13.

Secondo le accuse, la donna arrivò in ospedale con il corpo completamente ricoperto di ecchimosi e importanti traumi alla testa. I segni, secondo la ricostruzione del pm Pestelli, delle violenze che la donna avrebbe ricevuto. Ma le indagini hanno fatto emergere anche che il giorno del ricovero, la badante avrebbe mentito, scrivendo al telefono al nipote di una “merenda“ a metà pomeriggio che non venne rinvenuta nello stomaco dell’anziana quando venne sottoposta ad autopsia.

E’ la prova, sempre secondo l’accusa, che la domestica avrebbe cacciato a forza il mangiare in gola alla donna, benché lei lo rifiutasse: infatti, quando arrivarono i familiari e i soccorsi, la povera Maria Pia era completamente ricoperta di vomito.

Dubbi sull’operato della badante, erano sorti anche nel condominio in cui viveva la Marcheschi. Sentiti durante le indagini, infatti, alcuni vicini avevano riferito di aver udito pianti e lamenti dell’anziana ma anche urla e minacce proferite dall’albanese. Che però, quando in casa c’erano i parenti, si mostrava attenta e premurosa.