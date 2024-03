Montesodi Terraelectae è la riserva docg 2021

E’ il Montesodi Chianti Rufina Terraelectae Riserva Docg 2021 il prossimo vino in uscita da Marchesi Frescobaldi. Un Sangiovese prodotto nella tenuta del Castello di Nipozzano, in Toscana: 20 ettari esposti a sud-ovest, su suolo molto sassoso, a 400 metri di altitudine. "Le montagne dell’Appennino proteggono i vigneti dalle correnti fredde provenienti dal nord e favoriscono una accentuata escursione termica giorno-notte. Tutto ciò si traduce nella straordinaria longevità ed eleganza di Montesodi", spiega l’azienda.

La vinificazione è manuale in cassette da 15 kg. Una volta giunte in cantina, le uve vengono sottoposte a ulteriore controllo del singolo acino al tavolo di cernita. La fermentazione avviene in vasche d’acciaio a temperatura controllata e la maturazione in botti di rovere austriaco e francese da 30 hl per 18 mesi, seguiti da ulteriore periodo di affinamento in bottiglia.