Monte Morello . Successo delle gite tra genitori e figli

Grande successo per il "Family Day" organizzato, due giorni fa a Morello, dalla sezione Cai di Sesto. All’iniziativa hanno preso parte infatti oltre 200 partecipanti, bambini e genitori in maggioranza che hanno percorso i sentieri tematici realizzati insieme all’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto "Esploramorello", in particolare quello "rosso" dedicato agli animali. "Da parte delle famiglie – sottolinea Alessandro Gamannossi, vicepresidente del Cai – c’è evidentemente una grande richiesta di poter passare una domenica diversa in compagnia, aspetto quest’ultimo fondamentale soprattutto per i bambini. Ci è stato chiesto da molte persone di ripetere quest’iniziativa, magari in altre zone di Morello. Cosa alla quale stiamo pensando. Riguardo all’idea dei due percorsi di Esploramorello dobbiamo ringraziare il sindaco Lorenzo Falchi, in quanto il suggerimento ci è venuto direttamente da lui". Al rientro, è stata offerta una piccola merenda agli ‘escursionisti’ presso la base antincendio della Racchetta, associazione con cui il Club Alpino collabora costantemente.