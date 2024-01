Montblanc, ancora caos. Personale in protesta: "A rischio 60 dipendenti"

Non si ferma la protesta dei lavoratori in appalto di Montblanc. Mercoledì scorso erano andati a fare un presidio davanti alla sede della griffe a Scandicci, ieri sono tornati davanti alla boutique di via Tornabuoni. Si tratta di un ‘ritorno’, visto che già in un’altra fase della vertenza, il 23 dicembre scorso, i lavoratori con i delegati dei Cobas, avevano organizzato una manifestazione. Sono 60 i lavoratori in appalto che stanno rischiando il posto. "Senza soluzioni alternative – dicono da tempo i Cobas, questo conto alla rovescia finirebbe per forza con le lettere di licenziamento. Il problema nasce dalla scelta della finanziaria del brand, di procedere a un cambio di appalto che non ha garantito la continuità lavorativa a chi da anni lavora nella filiera". Con la delocalizzazione, i lavoratori in appalto rischiano davvero di perdere commesse e quindi lavoro. Tutto secondo il sindacato di base, sarebbe nato dalla richiesta dei lavoratori di far valere i propri diritti e far applicare il contratto nazionale. I lavoratori hanno chiesto alla regione Toscana di convocare un tavolo di crisi. Il rischio è diffuso. Le griffe, dopo aver fatto proprio il sistema formativo, la manualità e i saperi della filiera, potrebbero cercare manodopera a costo più basso, lasciando in loco solo la parte direzionale-creativa.