Montanari: "Ho le mie idee ma parlerò con Funaro"

È un continuo movimento alla sinistra del Pd. Bar sold out in questo periodo perché a Firenze sarà bassa stagione turistica ma le strategie per le prossime comunali intensificano la necessità di caffè al riparo da sguardi indiscreti. Dopo il caffè tra Tomaso Montanari e l’ex assessora di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re, ecco il round 2, stavolta tra lo stesso direttore dell’università per stranieri di Siena – che è anche fondatore dell’associazione ‘11 Agosto’ per la "Liberazione di Firenze" - e il capogruppo del M5s in Comune Roberto De Blasi. Non manca ovviamente la photo opportunity. "Un incontro cordiale tra amici, si è parlato di Firenze", dichiara De Blasi. Aggiungendo sui social che sono venute fuori "tante buone idee" per la città. All’incontro non era presente, per impegni romani, il deputato M5s Andrea Quartini, che su Firenze ha parecchia voce in capitolo. "L’associazione di Montanari – afferma – ha profili interessanti. Molti temi sono condivisi anche da noi. Poi si tratta di declinare meglio eventuali punti di convergenza, noi li vediamo con interesse. E stiamo parlando con tutte le forze politiche, incluso Pd: non parliamo con le destre e Iv".

Intanto Montanari ’apre’ anche a Sara Funaro: "Ho sempre parlato con chiunque mi abbia invitato a farlo. Anche Funaro mi ha chiesto tramite canali amichevoli se ci vedremo. La vedrò volentieri. Vedrò chiunque, a parte naturalmente i fascisti". Poi una mezza provocazione: "Ho detto che al teatro Puccini", il 10 febbraio, "emergerà un’idea di Firenze e se la trovi convincente diccelo. Ed è questo che sto dicendo a tutti gli altri: al M5S, a Palagi, a Firenze città aperta e lo dico, forse non tanto paradossalmente, anche al Pd". Proprio il Pd "ha scelto una sua candidata", ma "se facesse ora quello che non ha fatto prima, cioè ascoltare e parlare con tutti", se "fosse disponibile a pensare che se ci si sedesse tutti a un tavolo potrebbe uscire una candidata o un candidato che tenga tutti insieme, che sia di tutti e di nessuno, saremmo ancora più forti".

Niccolò Gramigni