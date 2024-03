Montanari: "Censurato il murale". Il Comune non ci sta: "Lo inauguriamo"

Come vede la città Nemos, uno dei più noti streetartist a cui il Museo Novecento aveva chiesto di realizzare un murales per le residenze artistiche? Come una grande macchina per fare soldi attraverso i suoi immobili, ponendo il dito sul problema delle speculazione edilizia a danno dei più deboli. La sua opera lo riassume bene, con forza e sofferenza, attraverso una scena caotica, dove gli stessi palazzi sembrano soffocare e sovrastare le persone.

Ma davvero il murales non è piaciuto all’amministrazione comunale che avrebbe chieso a Nemos di modificarlo? A innescare la polemica è stato lo storico dell’arte Tomaso Montanari che ha parlato di un "incredibile e grottesco episodio di censura".

Ma la vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini replica assicurando che "non c’è mai stata da parte di questa giunta alcuna volontà di censura nei confronti dell’artista e della sua opera, che infatti rimarrà al proprio posto e sarà inaugurata contestualmente alle residenze. Mi dispiace constatare ancora una volta come Montanari non perda occasione per inutili strumentalizzazioni".

Di polemica in polemica anche il direttore del Museo Novecento, Sergio Risaliti, rispondendo a Montanari afferma che è stata strumentalizzata "una committenza intelligente alzando come suo solito la voce con tutta la retorica di cui è capace".

Sulla vicenda interviene anche la Street Levels Gallery, incaricata della curatela del murales: "Le accuse e le supposizioni di Montanari - afferma l’ad, Sofia Bonacchi - riflettono una piccola parte di una verità tutt’altro che oggettiva e di comodo, più utile ai mittenti che ai destinatari dell’argomento. Sottolineiamo il nostro netto rifiuto di ogni tentativo di politicizzazione degli eventi descritti".

O.Mu.