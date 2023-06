Montaione, aggredisce la madre che rifiuta di dargli i soldi

Firenze, 15 giugno 2023 - Un uomo di 29 anni è stato arrestato ieri sera a Montaione (Firenze) dai carabinieri dopo aver aggredito la madre. Secondo quanto appreso, il giovane è andato in escandescenze nel momento in cui la donna ha risposto con un rifiuto a una sua richiesta di denaro. La madre è stata prima minacciata con un coltello e poi trattenuta per evitare che essa fuggisse. La donna è comunque riuscita a divincolarsi e a raggiungere il telefono con cui ha chiamato i carabinieri. I militari hanno fermato il figlio, ancora presente in casa, ed è stato arrestato per tentata rapina. Dopo aver passato la notte in camera di sicurezza è in attesa di essere processato per direttissima.