Montagna, le gite per bimbi

La montagna ‘a misura’ dei più piccoli. La sezione di Sesto Fiorentino del Cai propone, per la prossima domenica, un’escursione a Monte Morello, sui percorsi dedicati a bambini e ragazzi realizzati insieme all’Amministrazione comunale. Consigliati un abbigliamento comodo (in particolare scarpe) e una borraccia d’acqua da portare con sé durante la passeggiata. L’iniziativa, che rientra nel progetto FAMILY-CAI, è aperta a tutti i cittadini e non ha alcun costo. Per gli interessati la partenza è fissata per le ore 15 dal parcheggio della Fonte dei Seppi. Al ritorno, previsto intorno alle 17, grazie alla collaborazione con La Racchetta sarà offerta ai ragazzi una piccola merenda nello spiazzo davanti alla torretta antincendio. Maggiori informazioni su www.caisesto.it o sulle pagine social della sezione.