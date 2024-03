Montagna, insieme per il rilancio: "Sì alle compensazioni per l’acqua"

"Lavorare insieme per valorizzare le zone montane, a partire dal riconoscimento di un corrispettivo ai Comuni surgivi". È l’invito rivolto da Diego Petrucci, consigliere regionale di Fdi, al presidente di Anci Toscana (e sindaco di Prato) Matteo Biffoni (Pd), che nei giorni scorsi aveva lanciato proprio da La Nazione alcune proposte a tutela delle aree interne.

"Apprezzo molto la scelta di costituire un tavolo che si occupi di Comuni montani e aree interne – si legge nella lettera rivolta da Petrucci a Biffoni - e ho seguito le proposte, alcune molto condivisibili. Sono legato alla montagna e ho a cuore il futuro del nostro Appennino. Abbiamo il dovere di intraprendere tutte le vie possibili affinché continui a essere un territorio attrattivo e vissuto. Sono stato sindaco di Abetone-Cutigliano e sto portando avanti a livello regionale e nazionale numerosi progetti e proposte. Sono trascorsi pochi giorni dalla terza edizione degli Stati Generali della Montagna che abbiamo organizzato ad Abetone-Cutigliano. E sono stato a Roma al tavolo ministeriale sugli Appennini che il ministro Santanché aveva promesso di convocare proprio in occasione degli Stati Generali. Fratelli d’Italia è in prima linea per la difesa e lo sviluppo della montagna ed è consapevole che dobbiamo intervenire subito".

Quindi una riflessione sulle proposte dell’associazione dei Comuni. "Mi fa piacere che anche Anci Toscana abbia messo al centro il futuro dei Comuni montani – scrive ancora Petrucci a Biffoni -. E, come te, ritengo che dobbiamo mutare approccio, riconoscendo alla montagna il valore che apporta a tutti i territori, a partire dall’acqua. Lo scorso anno ho presentato in Consiglio regionale una proposta di legge al Parlamento. Esaminata in IV Commissione solo di recente, prevede un sostegno economico per i Comuni in cui si trovano le sorgenti, che sono sottoposti a particolari vincoli e che hanno un ruolo importantissimo per la collettività. Nello specifico, propongo di stornare un contributo fisso dalle tariffe del servizio idrico per questi Comuni, creando una sorta di royalty. L’acqua, infatti, viene prelevata gratuitamente per poi essere "venduta" a chi la utilizza, senza riconoscimento alcuno alla fonte. Se anziché acqua sgorgasse petrolio succederebbe altrettanto? Assolutamente no. L’acqua è sempre stata un bene primario; oggi, diventando più scarsa, acquisisce ancor più valore economico".

"La mia proposta non è dissimile da quella da te illustrata sulle pagine di questo quotidiano e proposta all’attenzione della Regione. Invito te e i sindaci che fanno parte del tavolo – conclude - a lavorare assieme affinché la nostra montagna abbia un futuro".

Lisa Ciardi