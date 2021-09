Firenze, 23 settembre 2021 - In Toscana l'8,5% degli over 50 ancora non si è vaccinato. Un dato migliore di due punti della media nazionale che si attesta al 10,5%. Il 69,3% dei toscani, invece, ha completato il ciclo vaccinale, leggermente sotto la media italiana, pari al 69,8%. Un dato al quale va aggiunto un ulteriore 9,5% (la media nazionale è del 5,2%) solo con prima dose.

Sempre sul fronte delle somministrazioni, la fascia di età 12-19 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 27,3%, dato inferiore alla media nazionale del 32,1%. E' quanto emerge dall'ultimo monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

Migliora la situazione dal punto di vista sanitario. Tra il 15 e il 21 settembre in Toscana scende a 219 il numero dei positivi per 100mila abitanti e, rispetto alla settimana precedente, il report segnala un calo del -6,7% dei nuovi casi. Sotto soglia di saturazione, quindi, i posti letto in area medica (7%) e in terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid.