Monica Castro eletta coordinatore comunale di Fratelli d’Italia

Nuovo incarico per Monica Castro eletta, nei giorni scorsi, coordinatore comunale di FdI a Calenzano. "Ringrazio gli iscritti – ha spiegato - che mi hanno dato la loro fiducia per portare avanti un lavoro sul territorio molto importante, costruire una classe dirigente per le prossime sfide elettorali. Mi piacerebbe formare un gruppo di lavoro che possa sostenermi nel mio incarico da consigliere comunale ma soprattutto mi piacerebbe poter creare un gruppo di giovani da far crescere politicamente. Nei prossimi mesi organizzerò degli eventi sul territorio per affrontare alcuni problemi molto sentiti dai cittadini. Il mio lavoro sarà doppio, da una parte porterò avanti il mio impegno per fare un’opposizione seria e costruttiva in Consiglio, dall’altra cercherò di costruire il partito sul territorio". Monica Castro è capogruppo di FdI in Consiglio dove è tornata, con le ultime elezioni, dopo una prima esperienza nelle file dell’allora Pdl.