Monia e quella manovra salvavita "Orgogliosi di averle insegnato"

Il coraggio di Monia, agente di polizia del commissariato di Sesto Fiorentino, la formazione dell’Humanitas di Scandicci nelle manovre salvavita. Sono questi i cardini della storia che ha permesso alla ragazza di salvare una vita da morte certa. Il fatto è successo qualche giorno fa: libera dal servizio, la poliziotta era andata in palestra ad allenarsi. Durante gli esercizi ha notato una persona che, volto cianotico, era riversa sul tappetino. Percepita la gravità dell’accaduto, Monia ha chiamato il 112 spiegando sintomi e situazione agli operatori che le hanno fornito le prime indicazioni di rianimazione.

Ha fatto spazio intorno alla persona in arresto cardiocircolatorio come le era stato insegnato ai corsi di Bls, ha azionato il defibrillatore. Fortunatamente il macchinario salvavita ha fatto il suo lavoro e il cuore dell’uomo è ripartito. Successivamente, dopo essere stato preso in carico dai soccorritori intervenuti sul posto, l’uomo è stato portato all’ospedale per le cure del caso.

"Queste sono le belle notizie – fanno sapere dall’Humanitas di Scandicci – che ci fanno impegnare quotidianamente nella diffusione delle manovre salvavita attraverso corsi di aggiornamento e formazione specifica. A Gennaio abbiamo organizzato il corso per alcuni operatori del Coisp Firenze, sindacato delle forze di polizia, tra cui c’era anche Monia. Che è stata pronta quando necessario a intervenire e salvare una vita umana".

Fabrizio Morviducci