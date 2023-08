Mondo Convenienza, speranze e perplessità dopo il tavolo nazionale

Sulla vertenza Mondo Convenienza la parola d’ordine è cautela. All’indomani del tavolo nazione tra i sindacati confederali e il colosso dei mobili, al presidio di via Gattinella di Campi Bisenzio continua la sciopero del gruppo di lavoratori della Rl2, la ditta che gestisce in appalto i servizi di trasporto, montaggio e facchinaggio per conto della società. Al tavolo Mondo Convenienza si è impegnata a obbligare gli appaltatori ad abbandonare il regolamento aziendale interno e a tornare all’applicazione del contratto nazionale e al contempo a definire un protocollo sugli appalti che caratterizzano l’attività dell’azienda. Se per Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, "si è imboccata la strada giusta, la stessa che avevamo rivendicato al tavolo di crisi di Regione Toscana", i lavoratori di Rl2 in sciopero si dichiarano cauti, aspettando che le promesse si trasformino in fatti. "Sarebbe un risultato importante ottenuto grazie a più di 60 giorni di sciopero e resistenza dei lavoratori ai cancelli di via Gattinella", dichiarano i SiCobas e l’assemblea dei lavoratori. Al momento gli scioperanti non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte della RL2 di voler procedere secondo quanto deciso. "La situazione è ancora quella di un azienda che ha disertato, insieme alla committenza Mondo Convenienza, il tavolo di mediazione in Regione Toscana con i rappresentanti e delegati dei lavoratori in sciopero" ricordano i SiCobas.

Barbara Berti