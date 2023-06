Mondo Convenienza, settimo giorno di sciopero dei lavoratori in appalto. “Sgombero disumano”

Firenze, 13 giugno 2023 – Nuovo sgombero, per il settimo giorno, del presidio dei lavoratori in appalto, autisti e facchini della Rl2, a Mondo Convenienza a Campi Bisenzio (Firenze). Lo rende noto il sindacalista di Sì Cobas Luca Toscano. "Uno sgombero che ogni giorno la polizia porta avanti in modo più violento – aggiunge in una nota – Facchini, montatori e autisti nell'esercizio del diritto costituzionale di sciopero che vengono manganellati dagli agenti e presi a scudate contro al muro senza via di fuga”, “lavoratori che chiedono pacificamente i loro diritti seduti per terra, senza altra arma che la loro voce”.