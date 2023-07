Mondo Convenienza, protesta sotto il Comune di Campi contro i colleghi in sciopero

Campi Bisenzio (Firenze), 14 luglio 2023 – I lavoratori di Mondo Convenienza sotto il Comune di Campi Bisenzio per protestare contro lo sciopero. Nella giornata del 13 luglio l’azienda Rl2, la società che ha in appalto il servizio di facchinaggio, montaggio e trasporto per l’azienda di mobili, ha annunciato – con una nota stampa – il licenziamento di 25 lavoratori del magazzino di Mondo Convenienza di via Gattinella in sciopero da fine maggio e, di conseguenza, da 45 giorni senza stipendio.

Il Comune, tramite l’assessore competente – Lorenzo Ballerini con delega alla Buona Occupazione – ha espresso solidarietà ai licenziati. “Come amministrazione comunale ancora una volta ci stringiamo a fianco dei lavoratori, per i loro diritti e la loro dignità. Nelle prossime ore ci attiveremo perché venga convocato di nuovo un tavolo di crisi e che di nuovo si possa provare a trovare una soluzione al reintegro dei lavoratori senza alcuno sconto alle richieste legittime rivendicate dagli stessi durante questa vertenza”, erano state le parole di Ballerini.

Una solidarietà che non è piaciuta ai dipendenti di Rl2 che, invece, vogliono lavorare. Così stamani, verso le 9, con i loro furgoni delle consegne si sono presentati in piazza Dante, sotto il Municipio, e hanno improvvisato una manifestazione di protesta. “Vogliamo lavorare, vogliamo lavorare” l’urlo unanime del gruppo di lavoratori, circa 70, che ‘condanna’ i colleghi che dal 30 maggio scorso hanno incrociato e braccia.