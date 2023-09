Mondo Convenienza, (quasi) pace Semi-sgombero dopo cento giorni

di Sandra Nistri

Sei ore di trattativa ma, alla fine, ieri pomeriggio è arrivata una soluzione pacifica per lo sgombero dei lavoratori di RL2, davanti al deposito di Mondo Convenienza in via Gattinella a Campi Bisenzio, iniziato al mattino presto dopo una ordinanza della Prefettura. Lo smantellamento del presidio, attivo da quasi cento giorni, è stato infatti ’congelato’ in attesa del tavolo nazionale sulla vicenda che riguarda l’azienda di mobili e arredamento e la questione degli appalti esterni, fissato per il 15 settembre. Una mediazione trovata anche grazie alla presenza delle istituzioni sul posto, il consigliere per il lavoro del presidente della Regione Giani Valerio Fabiani e il sindaco di Campi Andrea Tagliaferri con la vicesindaco Federica Petti e l’assessore alle politiche sociali Lorenzo Ballerini: "Ringraziamo il Consigliere Valerio Fabiani e la Regione Toscana con il quale siamo riusciti in un primo momento a congelare lo sgombero fino ad arrivare a uno sgombero parziale – dice il primo cittadino di Campi - così da poter mantenere il presidio visto che la vertenza è ancora aperta. I lavoratori hanno accettato di liberare dalla loro presenza i cancelli in modo da permettere l’ingresso dei soli veicoli privati. Ringraziamo anche le forze dell’ordine che hanno permesso che tutto si svolgesse in sicurezza e per la collaborazione istituzionale". "Ha prevalso il confronto e il peggio è stato scongiurato – commenta invece Fabiani - perché non ci sono stati né sgomberi né atti di violenza. L’obiettivo è trovare una soluzione nell’interesse di tutti, in particolare dei lavoratori che sono l’anello debole della catena. Adesso guardiamo con attenzione alla prossima tappa, la riunione del tavolo nazionale".

Il compromesso sembrava decisamente problematico ieri mattina con un vasto spiegamento di polizia, carabinieri, guardia di finanza schierato e i lavoratori presenti, con il sindacato SiCobas, sia di fronte ai cancelli che all’inizio di via Gattinella a scandire slogan e chiedere il rispetto dei loro diritti all’azienda.

Nel corso della mattinata a sostenere il presidio sono arrivati anche lavoratori di altre aziende, fra cui la Gkn, presenza che secondo i SiCobas sarebbe stata determinante per l’esito finale: "Lo sgombero è stato evitato in extremis – si legge in una nota del sindacato - dopo l’arrivo di molti solidali, tra cui decine di lavoratori di altre aziende del territorio che hanno deciso di scioperare in solidarietà, e l’intervento della Regione con il consigliere del Presidente Fabiani e del Comune di Campi Bisenzio. Dice il falso chi racconta di un’operazione per consentire ai clienti di ritirare la merce e di una mediazione raggiunta con questo risultato. È falso per il semplice motivo che da sempre, e fino a ieri, i clienti non hanno mai smesso di poter ritirare la merce acquistata".

Restano confermate, intanto, le iniziative fissate per domani in occasione dei cento giorni dello sciopero con un’assemblea pubblica e una cena a sostegno dei lavoratori e, dall’8 al 15 settembre, la mobilitazione nazionale Mondo Convenienza ai negozi a cui parteciperanno più di 15 città italiane. Intanto anche Cgil-Filcams-Filt Firenze giudicano positivamente la mediazione trovata ieri: "Siamo convinti – è la tesi - che la questione debba essere risolta come tema sindacale e non di ordine pubblico, per questo riteniamo che il tavolo nazionale tra Mondo Convenienza e sindacati di categoria confederali nazionali sia l’occasione perché l’accordo siglato tra le parti il 31 luglio (in cui l’azienda si è impegnata a far applicare i contratti nazionali di lavoro ai suoi fornitori) trovi la definitiva messa in pratica, con la formalizzazione da parte dei fornitori stessi ad adempiere a questa volontà".