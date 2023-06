Mondo Convenienza, protesta sotto la Regione di facchini e autisti

Firenze, 27 giugno 2023 – La protesta di Mondo Convenienza arriva in Regione. Questa mattina, in piazza Duomo, davanti alla sede della Regione, si è tenuto il presidio dei facchini e autisti della Rl2, la società affidataria dei servizi in appalto di Mondo Convenienza, che da quasi un mese sono in sciopero davanti al magazzino di via Gattinella a Campi Bisenzio.

I lavoratori si sono riuniti in presidio in occasione del tavolo di crisi convocato per stamattina in Regione a cui hanno partecipato Valerio Fabiani, consigliere del governatore Giani per le crisi aziendali e processi di re-industrializzazione, l’assessore alla Buona occupazione del Comune di Campi Lorenzo Ballerini, i referenti della Rl2, i sindacalisti di SiCobas e la Cgil.

Attualmente, ricorda SiCobas, sono circa 35 i lavoratori in sciopero a Campi e un centinaio, in totale, se si considerano anche le sedi di Roma e Bologna. “Siamo qua - spiega Francesca Ciuffi di SiCobas - per il primo tavolo plenario in cui incontriamo l'azienda e la committente, cioè Mondo Convenienza. Siamo qui per chiedere l'applicazione del contratto della logistica e non del contratto multiservizi pulizie che non è una questione formale, ma è una questione sostanziale, perché parliamo di differenze alla fine dell'anno anche di 5/6mila euro netti in busta paga”.

9 foto (Foto Giuseppe Cabras / New Press Photo)

Inoltre i Si Cobas chiedono “anche una serie di istituti come la trasferta, che il contratto del multiservizi non prevede e che invece sono previsti da quello della logistica. Chiediamo la fine del lavoro per 12 ore, sei giorni a settimana e l'applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro che l'azienda in questo momento non applica in alcun modo”.

Contro lo sciopero di facchini e autisti, nei giorni scorsi, hanno protestato altri lavoratori della Rl2 chiedendo la fine dello sciopero che, a loro dire, impedisce all'azienda di lavorare. “Le proteste che ci sono state negli scorsi giorni sono state fatte dai caporali dell'azienda - aggiunge Ciuffi -. Sono loro che le hanno organizzate e i lavoratori che non sono in sciopero lo fanno per paura. Questa cosa comunque si sta già rompendo, ieri si sono iscritti al sindacato e sono in sciopero altri dieci lavoratori che dopo 28 giorni hanno deciso di mettere da parte la paura e unirsi alla protesta. Quindi lo sciopero si sta allargando anche ai lavoratori che fino ad ora sono rimasti dentro e che piano piano stanno trovando il coraggio per chiedere i loro diritti”.