Mondo Convenienza La versione della ditta

Mentre davanti al magazzino Mondo Convenienza di via Gattinella di Campi prosegue la protesta dei lavoratori, la vicenda arriva in parlamento con un’interrogazione dei deputati Pd Emiliano Fossi e Marco Furfaro. Ma intanto oggi è previsto un incontro sindacale in Regione per fare il punto della situazione. E secondo quando racconta la manager Valentina Ferreri dell’azienda RL2 srl, il quadro non è quello descritto dai SiCobas. "Stiamo cercando di portare avanti l’attività ma i cancelli sono bloccati da giorni, mercoledì scorso non siamo riusciti a fare neppure una consegna. Ma dobbiamo andare avanti anche per tutelare i nostri oltre 800 dipendenti in tutta Italia. A Campi abbiamo 160 persone e in sciopero sono appena 20, gli altri manifestanti non hanno rapporti di collaborazione con noi" dice Ferreri. Secondo l’azienda non ci sono stati segnali o avvisaglie di malcontento tra i dipendenti. "Il 30 maggio alle 6,10 ci è arrivata una pec dal sindacato e dieci minuti dopo avevano bloccato i cancelli. Fino a quel momento non avevamo alcuno iscritto a quel sindacato. Comunque fin da subito abbiamo dato piena disponibilità al dialogo" continua Ferreri. Per quanto riguarda gli scioperanti "delle 20 persone, tre sono state assunte nella seconda metà di maggio. Chi dice di essere stato licenziato perché visto a scioperare mente: il 29 maggio gli abbiamo comunicato che non aveva superato il periodo di prova" spiega Ferreri. Entrando nei dettagli, "il contratto Multiservizi è quello più idoneo alle caratteristiche della nostra azienda che fa attività di global service" conclude Ferreri.

Barbara Berti