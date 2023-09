Mondo Convenienza, nuovo incontro in Regione. Si Cobas: “Serve linea comune”

Firenze, 26 settembre 2023 – Si discuterà della vertenza Mondo Convenienza nell’incontro di aggiornamento in programma domani alle 9:30 in Regione Toscana a Firenze. Sul tavolo la situazione dei lavoratori in sciopero a Campi Bisenzio da 120 giorni. All’incontro saranno presenti, oltre all’Rsa dei lavoratori in sciopero e ai coordinatori del Si Cobas Prato-Firenze, anche Regione Toscana, Comune di Campi Bisenzio, Cgil, Filt e Filcams.

"Allo stato attuale – si legge nella nota dei Si Cobas – i lavoratori stanno aspettando ancora di avere delle risposte chiare in merito ai tavoli nazionali tra i sindacati confederali e l’azienda committente, di cui non sono stati forniti verbali. Quello che si è potuto conoscere, lo si è potuto conoscere grazie ai comunicati stampa di parte sindacale e parte aziendale, contraddittori tra loro. Ad oggi, nulla sembra essere stato definito nero su bianco”.

Prosegue il testo. “Al tavolo di domani torneremo a richiedere concretezza sui punti minimi della piattaforma già condivisi agli scorsi tavoli: applicazione del Ccnl Logistica, inserimento del marcatempo per registrare e retribuire le ore di lavoro straordinario, trasferta giornaliera ed eliminazione del meccanismo di ricatto della trasferta mensile, ritiro dei 25 licenziamenti ritorsivi nei confronti dei lavoratori che hanno scioperato. Auspichiamo anche che possa essere un’ulteriore occasione di ribadire una linea comune sulla vertenza, già condivisa ai precedenti tavoli tra i suddetti soggetti”.