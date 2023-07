Mondo Convenienza Guerra totale Lavoratori contro gli scioperanti

di Barbara Berti

Presidio improvvisato di una delegazione di lavoratori in appalto di Mondo Convenienza sotto il Comune di Campi per protesta contro i colleghi che da 45 giorni sono in sciopero per denunciare e porre fine "alle irregolarità e violazioni dell’azienda" come ricordano i SiCobas. "Vogliamo lavorare" è il grido del gruppo di dipendenti di Rl2, l’azienda che ha in appalto il servizio di consegna, facchinaggio e montaggio. E sono decisi a stare lì a oltranza, o almeno finché i colleghi non smontano il picchetto davanti al magazzino di via Gattinella. Una protesta per lavorare, iniziata ieri mattina, ma che oggi – di fatto – impedisce ad altre persone di lavorare: il Comune di Campi, di concerto con le forze dell’ordine, è stato costretto ad annullare il mercato settimanale per "motivi di ordine pubblico". "Dobbiamo tutelare la cittadinanza, i commercianti, i campigiani" dice il sindaco Andrea Tagliaferri. Tra quelli che protestano in piazza Dante "ci sono capi e caporali delle diverse cooperative che gestiscono gli appalti Mondo Convenienza di Campi, Bologna, Pisa, Torino, Venezia. Tra di loro le stesse facce dei protagonisti dell’aggressione violenta ai lavoratori in sciopero a Bologna dello scorso 20 giugno che costò un braccio fratturato e denti rotti ad alcuni scioperanti" denuncia il sindacato SiCobas con tanto di fotografie.

La delegazione che vuole lavorare si è presentata sotto il Municipio intorno alle 9 di ieri mattina: oltre 20 furgoni e un centinaio di persone hanno invaso la piazza dove si sono accampati con tende e materassini "per esprimere la volontà di tornare in servizio e per chiedere la rimozione dei blocchi, che impediscono le attività di 180 dipendenti e la fornitura dei servizi, mettendo a rischio tutti i lavoratori e le loro famiglie" fa sapere la Rl2 in una nota. Il sindaco e la giunta hanno subito preso contatti con questi manifestanti per cercare una soluzione. In poche ore il Comune è riuscito a organizzare due tavoli istituzionali: lunedì in Prefettura e mercoledì prossimo all’Unità di crisi della Regione. "E’ una guerra tra poveri" commenta amareggiato Tagliaferri che ha scritto anche al presidente della Repubblica, alla premier e al ministro. "La cosa grave è che tali lavoratori sono arrivati per la manifestazione non autorizzata accompagnati dai rappresentanti delle risorse umane aziendali. Credo sia uno dei pochi casi dove l’azienda sostiene e dirige il presidio. Questa ingerenza nei confronti delle istituzioni è qualcosa di estremamente grave".