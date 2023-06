Mondo Convenienza, è il decimo giorno di scontri

Decimo giorno di sciopero a Mondo Convenienza. E altra giornata di scontri con le forze dell’ordine. In via Gattinella, davanti al magazzino, prosegue la protesta dei circa 30 lavoratori della cooperativa Rl2 che ha l’appalto per il trasporto, montaggio e facchinaggio, e che ostruiscono in vario modo il normale passaggio dei mezzi dal magazzino. Ieri, secondo il sindacato SiCobas, "la polizia è intervenuta di forza per sgomberare i lavoratori in sciopero e consentire all’azienda di sostituirli e fare partire le consegne". Il sindacato parla di violenze: "Nonostante fossimo incatenati uno all’altro, la polizia ha iniziato lo sgombero con trascinamenti, in tre sono svenuti, un delegato è stato trasportato di urgenza al pronto soccorso per difficoltà a respirare". Il sindaco Lazzerini richiama al buon senso, ricordando il "gravissimo episodio nel piazzale, dove un trasportatore ha forzato il presidio, investendo una persona. Episodio gravissimo sul quale mi auguro le forze dell’ordine possano fare chiarezza quanto prima". Il sindaco, "pronto a ospitare le parti per un confronto sereno", ha scritto a prefetto e questore "chiedendo il loro contributo".