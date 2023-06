Mondo Convenienza, dal Pd un'interrogazione in Parlamento

Firenze, 15 giugno 2023 - Un'interrogazione per portare in Parlamento il caso del presidio dei lavoratori in appalto di Mondo Convenienza a Campi Bisenzio (Firenze). La annunciano i deputati Pd Emiliano Fossi, che è segretario regionale del partito, e Marco Furfaro. Ai ministri competenti, Lavoro e Imprese, spiega una nota, "viene ricordato il presidio in atto da due settimane e le condizioni di lavoro riferite da facchini ed autisti dipendenti della coop Rl2, che, in appalto per Mondo Convenienza, consegnano arredamento per la casa". I deputati Pd pongono all'attenzione del governo anche "il tema dell'ordine pubblico e la tensione con le forze dell'ordine sfociata in incidenti e casi di feriti lievi. Al governo si chiede di attivarsi per appurare la regolarità dei contratti dei lavoratori e promuovere una risoluzione positiva della vertenza, che la Regione Toscana ha già preso in mano".