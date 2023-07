Mondo Convenienza "Corteo contro i caporali"

di Barbara Berti

Da un lato gli scioperanti chiamano a raccolta il territorio, dall’altro i lavoratori che vogliono riprendere l’attività scrivono al Prefetto. La situazione di Mondo Convenienza resta sempre critica e soprattutto spaccata in due. Da quasi due mesi un gruppo di dipendenti della Rl2 – l’azienda ha l’appalto per i servizi di trasporto, montaggio e facchinaggio del colosso di mobili low cost – sono in sciopero davanti ai cancelli del magazzino di via Gattinella a Campi. "È già passato un po’ di tempo da quel 30 maggio, quando all’alba i lavoratori cominciavano a incrociare le braccia e picchettare i cancelli. Da quel giorno se ne sono viste tante: manganellate, sgomberi, aggressioni organizzate da parte dei caporali", scrive il sindacato SiCobas sui social. E aggiunge: "Ma anche tanta solidarietà, vicinanza, affetto di chi si è stretto attorno ai lavoratori in sciopero, riconoscendo nella lotta in corso a Mondo Convenienza una lotta per i diritti di tutti". Adesso il sindacato e gli scioperanti chiamano "a raccolta tutta la Piana per scendere in piazza al fianco dei lavoratori in sciopero": domenica 23 luglio alle 20,30, con ritrovo nel centro di Campi, è in programma una manifestazione dal titolo "Campi Libera! Dal Mondo dello sfruttamento e caporalato".

Intanto, proprio nel centro cittadino, è sempre in corso la protesta di coloro che invece vogliono tornare a lavorare: da una settimana si sono accampati sotto il municipio, con tanto di furgoni, e con gli slogan "Vogliamo lavorare!" e "Basta blocco!" chiedono alle istituzioni di non essere trattati da lavoratori di serie B. Nelle ultime ore hanno scritto anche al prefetto. Nella lettera, diffusa da Rl2 per conto degli addetti interessati, si legge: "Siamo a ribadire la legittimità dello sciopero in corso, se i nostri colleghi vogliono cambiare qualcosa che lo facciano però in maniera lecita e soprattutto siamo a chiedere di poter svolgere il nostro lavoro". E ancora: "Se gli scioperanti hanno rivendicazioni da fare le devono fare in maniera opportuna e nelle sede opportune, noi non la pensiamo come loro, ma siamo costretti dai loro picchetti a non lavorare". L’azienda, continua la lettera, "ci ha informati delle difficoltà economiche che questo blocco lavorativo comporta, noi non vogliamo perdere il nostro posto di lavoro".