Mondo Convenienza, ancora caos

Ancora sciopero e scontri con la polizia. Davanti al magazzino Mondo Convenienza di via Gattinella a Campi, prosegue la protesta dei lavoratori della cooperativa Rl2 che ha l’appalto per il servizio di trasporto, montaggio e facchinaggio per conto dell’azienda di mobili. I lavoratori chiedono l’applicazione del contratto logistica, e non pulizie multiservizi come è adesso, turni di otto ore per 5 giorni la settimana e sicurezza sul posto di lavoro. "Lo sciopero è arrivato al 15esimo giorno e il settimo consecutivo in cui intervengono le forze dell’ordine" tuona il sindacato SiCobas, sottolineando che "ogni giorno la polizia porta avanti in modo più violento". Quindi i SiCobas denunciano: "Facchini, montatori e autisti nell’esercizio del diritto costituzionale di sciopero vengono manganellati dagli agenti e presi a scudate contro al muro senza via di fuga. Pugni in faccia, testicoli stretti, braccia torte all’indietro". Una situazione sempre più esplosiva che il sindaco Andrea Tagliaferri ritiene inaccettabile: "È stato convocato il tavolo di crisi in Regione su questa vertenza" fa sapere annunciando l’appuntamento per il 23 giugno a Firenze. E a questo tavolo di crisi si offre di partecipare anche la Filcams, Filt e Cgil.