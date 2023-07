Mondeggi Un video per darle futuro

Nelle grandi stanze svuotate dei loro mobili e suppellettili, spiccano grandi affreschi e soffitti intarsiati. Entrare a Villa Mondeggi è come fare un tuffo nel passato, come se il tempo si fosse cristallizzato in questo bene di immenso valore abbandonato da troppo tempo. E come la villa, anche le coloniche, la cappella, i terreni sognano una nuova vita.

Con un video realizzato nelle stanze e negli spazi esterni di Mondeggi, la Città Metropolitana promuove le 5 procedure di gara pubblicate per dare un futuro diverso alla villa e alla tenuta di sua proprietà in territorio comunale di Bagno a Ripoli. Il valore totale delle gare supera i 48 milioni di euro di cui 44 milioni dal Pnrr, oltre 4 milioni dai Ministeri dell’Interno e dell’economia e 422 mila anticipati dalla Città Metropolitana per la fattibilità tecnica e economica. L’aggiudicazione dei lavori avverrà entro il 30 luglio e ogni filone di progetto ha un suo scadenzario ben definito: per le case coloniche di Cerreto e Rucciano i lavori dovranno durare meno di 730 giorni consecutivi, per quelle di Conte Ranieri e Sollicciano 720 giorni, per le coloniche di Pulizzano e Cuculia 980 giorni; ancora per la Villa di Mondeggi, il giardino, la cappella e la casa del giardiniere gli operai potranno lavorare per 973 giorni mentre per le strade, gli invasi e i sottoservizi 980 giorni.

Manuela Plastina