Mondeggi Lavori assegnati, si parte

di Manuela Plastina

A Mondeggi si parte davvero: il recupero di tenuta e cascine può prendere il via dopo l’affidamento di tutti i 5 lotti di lavori, per riportare a nuova vita villa ed ex azienda agricola. La Città Metropolitana ha scelto tra le 14 proposte arrivate le cinque realtà a cui affidare le gare del ‘Progetto di Rigenerazione territoriale della tenuta" per un valore complessivo di 48 milioni di euro, di cui 44 dal Pnrr, 4 dal ministero dell’Interno e 422mila euro da Metrocittà. Tutti i cantieri dovranno finire entro il 30 giugno 2026. La fetta più importante riguarda il recupero della villa, del giardino, della cappella e della casa del giardiniere: l’appalto da quasi 22 milioni è stato affidato a una Rti con capofila la Salvatore Ronga di Salerno e la Icg di Angri. Segue per entità economica la risistemazione di strade, invasi e sottoservizi (11 milioni): va a un’altra rete temporanea di imprese, con capofila la Rosi Leopoldo di Pescia che sta lavorando sulla Variante di Grassina. Delle case coloniche di Pulizzano e Cuculia, per oltre 6,7 milioni di euro, si occuperà la Guttoriello Costruzioni di Teano (Caserta). I lavori per il recupero e valorizzazione delle coloniche di Conte Ranieri e Sollicciano da quasi 6 milioni andranno alla ditta Antonio Buono di Venafro (Isernia). Infine i restanti 4,8 milioni di budget per il recupero delle case di Cerreto e Rucciano sono affidati per bando alla ditta Mar. Sal. Restauri di Napoli.

Per il sindaco Francesco Casini "è un altro pezzo del mosaico che andava recuperato, come già fatto per l’ex fornace Brunelleschi che è diventata lo stabilimento Fendi, e per l’ex villa Enel ora Viola Park. Mondeggi simboleggia come gli enti locali sanno investire risorse per beni e recuperi essenziali". Per Monica Marini, sindaco di Pontassieve e consigliere delegato al patrimonio per la Città Metropolitana "grazie ad un progetto di grande qualità e all’impegno dei nostri uffici, dopo Sant’Orsola restituiremo ai cittadini anche Mondeggi, che offrirà risposte sociali alle comunità".