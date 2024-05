Mondeggi . Lavori a rischio a causa rondini

La Città Metropolitana potrebbe presto sospendere ufficialmente l’abbattimento del capannone agricolo di Mondeggi, vicino al Podere Cuculia, per salvare le rondini che vi hanno nidificato sotto. Qualche giorno fa la Lipu aveva lanciato l’allarme: siamo in pieno periodo di nidificazione di queste specie purtroppo a rischio, eppur così importanti per la biodiversità e per contribuire a ridurre alcuni insetti. Troppo tardi anche per trasferirli nei nidi artificiali che qualcuno sta realizzando lì vicino. Meglio rinviare i lavori per tutelarli. Anche l‘associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) ha chiesto di sospendere la demolizione prevista in questi giorni nell’ambito del cantiere di riqualificazione e valorizzazione della tenuta finanziato da Pnrr, Ministero e dalla proprietaria Città Metropolitana. Una lettera firmata dal dirigente comunale Antonino Gandolfo alla Città Metropolitana invita la proprietà a fare un sopralluogo: se troveranno i nidi, potrebbero rinviare a settembre la demolizione. E li troveranno, già si sa. "Abbiamo voluto sollecitare la proprietà sulla presenza delle rondini – sottolinea l’assessore all’ambiente Enrico Minelli -. Una volta appreso della loro presenza, non potevamo che chiedere di applicare e rispettare la legge regionale che tutela la specie e la nidificazione". Il cantiere può attendere anche qualche mese, dedicandosi ad altro per poi abbattere in un secondo tempo il capannone diventato la casa dei rondinini.

Manuela Plastina