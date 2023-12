Mondeggi L’affido in comodato d’uso: "Data agli abusivi, serve legalità"

BAGNO A RIPOLI

I terreni della tenuta di Mondeggi saranno affidati in comodato gratuito fino al termine dei lavori di recupero e dell’ex azienda agricola di proprietà della Città Metropolitana. Con l’approvazione di una delibera del consigliere Nicola Armentano, il consiglio metropolitano ha deciso di cedere temporaneamente i terreni a un ente del terzo settore: in questo modo vigneti, ulivi e terre saranno tenuti vivi fino a giugno 2026, quando si dovranno concludere i cantieri del vasto progetto di rigenerazione territoriale di Mondeggi sovvenzionato con 48 milioni dai fondi Pnrr. Chi otterrà la gestione dei terreni dovrà anche accollarsi le spese delle utenze e la sorveglianza dell’area agricola, mentre Città Metropolitana con Comune e Soprintendenza valuteranno se mettere a disposizione una struttura temporanea per il ricovero dei mezzi. La decisione ha suscitato le critiche dell’opposizione. "La vicenda di Mondeggi ha assunto in questa consiliatura dei caratteri grotteschi - dice Claudio Gemelli ("Centrodestra per il cambiamento") -: siamo passati dalla privatizzazione al progetto pubblico per poi arrivare al comodato d’uso magari agli occupanti abusivi della tenuta". Lo sostiene il collega Alessandro Scipioni: "Quei terreni vanno concessi a chi agisce nella legalità". Ma il sindaco Casini ricorda che i soggetti che avevano curato per anni abusivamente quei terreni per tenerli vivi, si sono costituiti ormai da tempo in un soggetto giuridico legale, la "Mondeggi Bene Comune Asp". "Non è una sanatoria – dice il sindaco metropolitano Dario Nardella -: i soggetti si sono sottoposti a regole di legittimità e hanno raccolto la sfida. Mondeggi sarà a disposizione del territorio con attività di formazione e funzionali alla collettività. Resteremo garanti della legalità". D’accordo col bando di concessione è anche il consigliere Carpini.

Manuela Plastina