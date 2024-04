Monaco sceglie Funaro. Dalla Lega a candidata civica: "Lotterò per i diritti di tutti"

Una laurea in Giurisprudenza col massimo dei voti, la grande passione per la politica e l’amore per Leone, il barboncino da cui non si separa mai. Michela Monaco (paladina indiscussa dei diritti dei disabili), eletta nel 2019 nelle fila della Lega e passata nell’ottobre del 2023 nel gruppo Misto, dopo esser stata “cacciata“ dal Carroccio per aver votato una delibera della maggioranza, a giugno correrà col centrosinistra. Accusata dai suoi ex compagni di partito di essere "la stampella" del Pd (ha votato a favore del Piano operativo), da Monaco mai una dichiarazione sopra le righe.

Consigliera Monaco, lei è passata dalla Lega al gruppo Misto e a giugno correrà nella lista civica di Sara Funaro. Cosa l’ha spinta ad appoggiare il centrosinistra?

"Non è una questione ideologica, ho visto lavorare Sara Funaro da vicino e ho constatato la sua determinazione e la sua sensibilità sui temi delle disabilità e dei diritti. E’ la candidata migliore per sostenere le mie battaglie".

Non crede che questa decisione le attirerà critiche e strali dai suoi ex compagni di viaggio?

"Probabilmente sì, in una riunione di capogruppo sono stata addirittura additata come stampella della maggioranza. Semmai sono una carrozzina! (ride). Ma ho le spalle larghe".

Nel centrodestra si sentiva esclusa, messa da parte? Insomma, perché ha lasciato il Carroccio?

"La Lega utilizza paure e fragilità per costruire consenso e poi non dà risposte. Il partito non sosteneva le mie battaglie, anzi le strumentalizzava come un specchietto per allodole, trattando le persone affette da disabilità come una categoria di individui “speciali” da proteggere. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un confronto con la ministra Locatelli che mi ha detto che non farà alcunché contro le barriere architettoniche perché i sindaci di centrodestra si opporrebbero. E infatti ha eliminato il bonus del 75%. Inaccettabile".

Lei è stata nominata dal sindaco Nardella consigliera speciale per la disabilità. Ci dica tre cose che il nuovo sindaco dovrà fare da subito per abbattere le barriere architettoniche.

"Continuerò a lottare contro le barriere architettoniche e quelle culturali. Va portata avanti la normativa sull’accessibilità dei bagni e le loro dotazioni; e bisogna lavorare sulla mobilità, creando più parcheggi per disabili e con maggiori controlli sui contrassegni esposti nelle auto. Va garantita l’accessibilità anche negli spazi con vincolo storico-artistico, tema sui cui ho costruito la mia tesi pubblicata in Regione".

In ultimo, come si vedrebbe come assessore alla disabilità?

"Mi candido al Consiglio comunale, alla composizione della giunta ci penserà il nuovo sindaco. Mi candido in una lista civica per essere libera da condizionamenti di partito".

Antonio Passanese