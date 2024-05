Molla il posto fisso per la campagna. Elena, da ricercatrice a contadina

La campagna affascina i giovani, che laureati e con un posto "fisso" scelgono di sporcarsi i piedi e le mani di fango. Come Elena Boschini, 37 anni, laurea in Economia, e una borsa di ricerca in marketing territoriale al Comune di Firenze. "Ho portato avanti per un po’ le due attività in parallelo. Poi ho scelto l’azienda avviata dal mio bisnonno nel 1960 mentre i miei si erano dedicati al posto fisso". Oggi l’azienda di Elena Boschini, Poggio al Bosco a Tavarnelle, produce "vino, olio, ortaggi ma ho introdotto anche prodotti collaterali come la cosmesi e una crema al cioccolato spalmabile che un artigiano di Volterra realizza con il nostro olio extra vergine. Puntiamo tutto sulla qualità, invece che sulla quantità, e sulla vendita diretta, anche online". La scelta di Boschini, "non ho rimpianti", ha portato anche ad "assumere un enologo, 32 anni, laureato, che ci porta avanti la vigna e la cantina". Bruno Perazzi, 21 anni, si è trasferito da Milano dopo il liceo. "La città non faceva per me, e poi non volevo che venissero vendute le terre di mio bisnonno". Così "due anni fa ho frequentato il corso Coldiretti e ho aperto l’azienda Piuca, 450 pianete di olivi tra Lamole e Panzano" e allo stesso tempo è sono iscritto ad un corso di paesaggistica all’Università di Firenze. Amore per gli olivi anche per Filippo Mosti, che di anni ne ha 50, una passione "che è una malattia". Mosti è infermiere a Firenze, ma da tempo ha rispolverato il diploma di perito agrario "e mi sono messo a coltivare i miei 300 olivi di proprietà e quasi 900 con quelli in affitto, tra san Casciano e Montespertoli. Mi sono rimesso a studiare e voglio che possa diventare la mia attività principale. Da quando ho iniziato a lavorare in campagna, la città mi soffoca". Secondo Coldiretti sono 382 le imprese under 35 in provincia di Firenze mentre in Toscana sono oltre 4mila ma rappresentano appena il 9% delle aziende agricole. Sempre secondo Coldiretti, è troppo lenta la transizione generazionale nelle campagne a causa dell’accesso al capitale fondiario, il credito e la burocrazia.

Andrea Settefonti