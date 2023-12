Molino del Piano. Al via i lavori di asfaltatura

VALDISIEVE

Proseguono i lavori nella frazione di Molino del Piano. Al via il rifacimento degli asfalti in Via XXV Aprile, via della Torretta, via Mameli e parte di piazza Don Milani. Per lo svolgimento dei lavori, saranno istituiti sensi unici alternati e divieti di sosta negli orari 7,30 – 18. In particolare – eccetto Via XXV Aprile – la riasfaltature delle strade proseguono l’intervento che ha interessato il rifacimento della piazzetta lungo Via Mameli, la realizzazione dei rinnovati marciapiedi dall’intersezione con via della torretta in direzione via Mazzini e l’installazione di una nuova ringhiera di metallo lungo piazza Don Milani. I lavori saranno poi completati con la piantumazione di nuove alberature che sostituiranno i pini, recentemente rimossi, le cui radici avevano compromesso l’asfalto e la stabilità dei marciapiedi esistenti.

Leonardo Bartoletti