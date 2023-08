Molino del Piano, al via i lavori

Lavori nel centro abitato di Molino del Piano. L’intervento è in corso e i lavori interessano la centrale di via Mameli, in attesa - a partire dalla fine di agosto - del rifacimento dei marciapiedi anche in via della Torretta. L’intervento, nel centro abitato della frazione, ha come oggetto il rifacimento della piazzetta lungo via Mameli e una generale riqualificazione dei marciapiedi e degli asfalti lungo la stessa strada, dall’intersezione con via della Torretta e in direzione di via Mazzini. In questi giorni è prevista la pausa estiva dei lavori. I lavori saranno poi completati con la piantumazione di nuove alberature che sostituiranno i pini, recentemente rimossi, le cui radici avevano compromesso l’asfalto e la stabilità dei marciapiedi esistenti. La fase di piantumazione è in programma - con le temperature meno calde rispetto a questo periodo - nel prossimo autunno.

Leonardo Bartoletti