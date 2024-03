Molinense in gran forma. Bagno a Ripoli cala il tris

In Seconda categoria girone I la Molinense è la squadra del giorno. La formazione di Molino del Piano, allenata da Fabian Cecchi, conferma il suo ottimo momento e batte 4-1 in rimonta il Firenzuola salendo al secondo posto della classifica. Le realizzazioni: Firenzuola in vantaggio al 1’ minuto di gioco con Enzo Caleca, poi al 6’ Emanuele Galeotti, al 15’ Innocenti, al 37’ Forte e al 72’ Pelli. La capolista Gallianese vince 3-1 sul campo della Vigor Misericordia a Pontassieve. I locali hanno disputato un ottimo primo tempo, ma sono stati sconfitti nella ripresa: al 50’ Tavano su rigore, al 55’ Focardi, al 75’ Ujku e per i locali Perino al 90’. Ludus 90-Fulgor Castelfranco finisce a reti inviolate. Il Sant’Agata prevale nel finale 2-0 contro il Pian di San Bartolo con gol di Bonanni all’88’ e Ciaravola al 92’. Il Pian di San Bartolo ha sbagliato un rigore al 65’ sullo 0-0 con Coppini che tira alto. Quattro gli espulsi in un finale incandescente: All’80’ Alessio Nadetti e all’88 Calamandrei del Pian di San Bartolo e due dirigenti delle società, uno per parte dalle panchine. Il Bagno a Ripoli disputa una eccellente prestazione sotto la regia di mister Bugli e vince 3-0 sul campo del Firenze City. Le Caldine battono il Firenze Sud 2-0 e continuano a sperare nella salvezza. Sono state rinviate per campo impraticabile Sagginale-Santa Brigida e Pelago-Reconquista. A Sagginale un fatto curioso: l’arbitro per cercare di far giocare la partita ha fatto spalare l’acqua sul campo, ma dopo 40 minuti di tentativi la gara non si è disputata lo stesso.

Nel girone F il Daytona allunga e ora ha 7 punti di vantaggio sulla Laurenziana. Il Daytona ha vinto 3-0 sul campo dell’Eurocalcio. Mentre la Laurenziana ha concluso 2-2 col Monterappoli. Virtus Rifredi-Sesto si conclude con un 2-2 ricco di emozioni. Il Real Peretola perde in casa 2-1 col Poggio a Caiano. Nel girone H la capolista Florence rimane in testa nonostante il pari casalingo 1-1 con l’Impruneta Tavarnuzze. Pari casalingo anche dell’Audace Legnaia contro la Sambuca, al termine di un incontro bello e combattuto su un campo molto pesante. Partita rinviata fra Albereta San Salvi e Dinamo Florentia dove non era proprio possibile giocare.

F. Que.