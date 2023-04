Molestie sessuali a una donna, fermato dai motociclisti della Municipale

Firenze, 16 aprile 2023 - Giorno pieno giovedì in via Senese. Sono le 11.25. La donna, una mamma trentenne cammina tranquilla e non s’accorge o si accorge quando è tardi del giovane straniero che le si avvicina e comincia a palpeggiarla, spudorato, senza ritegno. Che l’aggressione duri pochi secondi o molti, per la signora sentirsi addosso le mani d’uno sconosciuto è scioccante. Urla, sono urla nervose. Lo sconosciuto intanto ha già girato i tacchi e si è allontanato soddisfatto della sua ’impresa’.

Due agenti della Polizia Municipale passano in sella alle loro Yamaha Tracer 9 in dotazione al Corpo, notano la scenata di crisi della donna, si avvicinano, lei riesce a dire che è stata aggredita. Manopola del gas a tutta e decine di metri più in là gli agenti trovano il sospetto. Lo portano ’a confronto’ con la signora. Lei, furente e scossa lo riconosce. Gli agenti avvisano Comando e pm di turno. Viene deciso di procedere con la denuncia per violenza sessuale. A piede (e mani...) liberi.

g.sp.