"Modificate voi i ticket" La circolare fa discutere

di Antonio Passanese

FIRENZE

In vista dell’aumento dei biglietti dei bus e della tramvia – che dal primo agosto passerà da 1,50 a 1,70 euro per chi li acquisterà ai distributori o nei punti vendita autorizzati e da 2,50 a 3 euro per quelli che li compreranno a bordo dei mezzi – c’è un ordine di servizio firmato dal direttore comemrciale, marketing e tecnologie di Autolinee Toscane, Andrea Bonomini, in cui si chiede agli autisti, per evitare di gettare al macero centinaia di biglietti, di modificare di proprio pugno il prezzo dei ticket. E a questo proposito vengono anche spiegate le modalità.

Una circolare, quella di Bonomini, che ha fatto storcere il naso sia agli stessi conducenti (che si dicono "non disposti a “taroccare“ i titoli di viaggio) che ai consiglieri regionali e comunali di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli e Alessandro Draghi che, senza mezzi termini parlano di "taroccamento". E per questo, i due esponenti meloniani presentarenno un’interrogazione sia al Palazzo del Pegaso che in Palazzo Vecchio.

"Nemmeno il genio di De Filippo in ‘La Banda degli Onesti’ – affermano sarcasticamente Torselli e Draghi – sarebbe stato in grado di ideare quanto pensato da Autolinee Toscane per riciclare i biglietti ormai stampati. La società ha chiesto agli autisti di ‘modificare a mano’ il prezzo dei biglietti venduti a bordo dei mezzi. AT ha diffuso un ordine di servizio in cui viene scritto nero su bianco di fare una X sul prezzo di 2,50 euro e di scrivere a mano il nuovo prezzo di 3 euro. Immaginatevi le facce di un turista (italiano o straniero) che vede l’autista di un mezzo pubblico scarabocchiare a penna un valido biglietto di viaggio. Visto che non mancheranno le contestazioni, il servizio subirà ancora più ritardi. Per noi questa iniziativa di Autolinee fa acqua da tutte le parti e putroppo non siamo in un film di De Filippo e di Totò ma nella Toscana del 2023".

Dal canto suo, Autolinee Toscana rivendica la leicità della circolare affermando che "si tratta di una risposta provvisoria e riguarderà pochissimi ticket nel periodo transitorio del cambio delle tariffe. E’ tutto regolare e approvato da una legge regionale che già ora prevede, nel caso l’obliteratrice fosse rotta, che il passeggero, dopo averlo comunicato all’autista, possa apporre sui biglietti la data e l’orario di partenza".

Massimo Milli, della Faisa Cisal Toscana, fa sapere che "con l’azienda c’è un’interlocuzione costante, e per il momento, come autisti, non abbiamo alcun timore in quanto nessuno può toccare un biglietto da convalidare".