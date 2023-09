Moda e formazione "Il Mita è un’occasione"

"Scandicci non è più la sola capitale della pelletteria nell’area fiorentina. La formazione deve diventare un concetto diffuso, metropolitano". Il presidente dell’Alta scuola di pelletteria, Franco Baccani fa il punto in vista della ripartenza della stagione. Con una certezza: "La filiera del lusso – ha detto – non è più polarizzata su Scandicci e su PontassieveValdarno, per questo occorre essere presenti anche in altre zone dove le griffe sono in espansione"

Pertanto "serve un coordinamento – continua Baccani – tra tutti gli enti formatori per preparare adeguatamente chi scegli i nostri corsi. Oggi le aziende assumono lavoratori con una formazione base e poi provvedono a dare loro le nozioni specifiche relative alla produzione di brand".

Ciò significa anche guardare oltre la zona scandiccese: "Il territorio di Scandicci è ormai saturo di imprese, per questo le maison si stanno spostando verso altri comuni. Ormai dobbiamo tutti pensare in chiave metropolitana".

Ma cosa serve di più al mercato del lavoro in questo momento? "Di certo forza lavoro specializzata visto che la produzione ha bisogno sempre di più lavoratori rispetto al comparto creativo. Su questo c’è offerta sia di corsi base sia di specializzazioni".

In città però si sono registrati spostamenti importanti: l’addio di Polimoda dalla sede di Scandicci, occupata dal Mita non impoverisce l’offerta formativa?

"Penso che sia un’occasione, con Mita credo sia opportuno anche stringere maggiormente in modo da avere più regia tra organismi di formazione. E offrire un servizio migliore sia a chi si iscrive ai nostri corsi, sia alle azienda che poi attingono dal bacino della forza lavoro che abbiamo formato".

Con l’ampliamento del distretto della moda anche ad altri comuni dell’area metropolitana, il modello Scandicci è arrivato anche in altre zone, dove le griffe alla ricerca di terra vergine per poter intraprendere, hanno acquisito terreni e stanno costruendo sedi d’impresa. Per questo Alta Scuola ha aperto una sede a Bagno a Ripoli dove stanno per arrivare brand del gruppo Lvmh e Tod’s. Aspiranti modellisti e pellettieri da settembre faranno lezione nei locali della ex scuola di Croce a Varliano, che fino a poco tempo fa ospitava i bambini dell’infanzia e della primaria. I confini metropolitani tuttavia rischiano di essere stretti, visto che in molti da altri distretti pellettieri, come quello calzaturiero cercano contatti per organizzare corsi e altre iniziative secondo il modello formativo della filiera fiorentina.

