Mobilità più ’eco’, via al percorso partecipato

di Fabrizio Morviducci

Il Comune di Scandicci lancia un percorso partecipativo sul piano per la mobilità sostenibile, e lo fa con un flash mob in piazza Resistenza. Con decine di biciclette, e un pianoforte che tutti possono suonare. Nei fatti sarà un percorso di studio, pianificazione (e in futuro attuazione) partecipato da cittadini e addetti ai lavori, che prevede tra i momenti più importanti il confronto con le persone che vivono, studiano e lavorano in città attraverso incontri e assemblee civiche. All’iniziativa di ieri erano presenti il sindaco Fallani e l’assessore alla Mobilità Yuna Kashi Zadeh, assieme al gruppo di lavoro che seguirà il Pums, passo per passo.

L’obiettivo è quello di creare una mobilità sostenibile e di qualità all’interno della città. In questa prima parte di attività, mentre il gruppo di lavoro che si occupa di partecipazione e comunicazione del Pums programma il calendario di incontri e assemblee con addetti ai lavori e cittadini, gli ingegneri incaricati della redazione del piano vero e proprio portano avanti attività di studio e monitoraggio della città e in particolare della rete viaria (ad esempio con una mappa dell’incidentalità nei diversi tratti di strada, o dei passaggi veicolari via per via), del sistema dei trasporti pubblici e dei percorsi dedicati alla "mobilità attiva", ovvero al muoversi a piedi o in bici. Lo studio dell’assetto della mobilità attuale sarà dunque la base, fondamentale, per la progettazione della mobilità del futuro, che dovrà essere meno inquinante, più sicura, più facile, socialmente più equa ed economicamente più conveniente e redditizia.

Al flash mob hanno partecipato circa 100 persone tra cui anche associazioni come Fiab, Change for planet, Famiglie in valigia, e poi studenti, giovani e semplici cittadini che si sono riconosciuti in questo percorso. "Vogliamo una mobilità più facile, più sicura, meno inquinante. E vogliamo crearla insieme – ha detto Yuna Kashi Zadeh – ponendo le persone e le loro esigenze di mobilità al centro. Il Piano urbano della mobilità sostenibile è il documento strategico che ha lo scopo di orientare le politiche di mobilità cittadine per i prossimi 10 anni. Si tratta di uno strumento introdotto a livello comunitario con l’obiettivo di "sviluppare un nuovo concetto di piano capace di affrontare le sfide e i problemi connessi al trasporto nelle aree urbane in maniera più sostenibile e integrata". Sul sito web del Comune di Scandicci una pagina è dedicata al Pums, con tutte le informazioni e gli aggiornamenti.