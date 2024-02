Mobilità a Firenze, la sfida di Legambiente. Il mezzo più veloce? La bici. Il percorso e chi ha gareggiato

Firenze, 29 febbraio 2024 - Il mezzo più veloce? Si conferma la bicicletta. Stamani ha fatto tappa a Firenze la campagna itinerante “Città2030: le città e la sfida del cambiamento”, l’iniziativa organizzata da Legambiente nell’ambito della Clean Cities Campaign per promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni.

Primo premio per il trofeo '30 e lode’ per la bicicletta, arrivata prima nella gara tra sei differenti modalità di trasporto che ha attraversato tre delle zone a 30 km/h realizzate dal Comune di Firenze. I volontari di Legambiente hanno usato bicicletta, monopattino in sharing, tramvia, autobus, scooter elettrico e auto elettrica, facendo un percorso dal parcheggio scambiatore di Careggi al mercato centrale di San Lorenzo.

La vittoria è stata conquistata dalla bicicletta che ha percorso il tragitto in 20 minuti, seguita dallo scooter elettrico, dal monopattino in sharing, dalla tramvia e, fanalini di coda, la macchina elettrica e l’autobus, che ci ha impiegato più del doppio: 45 minuti.

L'intero percorso di ciascun mezzo è stato ripreso in video per mettere a confronto tempo, costo, emissioni prodotte, calorie consumate. Legambiente, si spiega ancora, ha voluto "sottolineare l'importanza del lavoro sul modello delle città 30 km/h. Firenze ha già un buon numero di strade a 30 km/h (circa 259 km totali ad oggi), ma occorre anzitutto garantire il rispetto del limite, non solo attraverso maggiori controlli, ma ridisegnando e ridistribuendo lo spazio stradale in modo da rendere naturale la riduzione della velocità per garantire più sicurezza, specie gli utenti più deboli, minori emissioni e rumorosità, più spazio per la mobilità dolce, il verde e la socialità”.

Dal punto di vista ambientale Firenze, entro sei anni, dovrà ridurre del 16% il Pm10, del 20% il Pm2.5 e del 32% l'No2 per rispettare i limiti previsti dalla nuova direttiva sulla qualità dell'aria. Secondo il responsabile mobilità sostenibile di Legambiente Toscana Lorenzo Cecchi “l'obiettivo è raggiungibile intervenendo in maniera trasversale e strutturale sulle principali fonti, soprattutto per quanto riguarda il traffico e la mobilità”.