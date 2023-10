Mobilità Arrivano 23 milioni. Gli interventi per snellire il traffico

Ventitré milioni di euro dal fondo di sviluppo e coesione per favorire la mobilità nella Piana fiorentina. Sono stati annunciati nei giorni scorsi dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha dato il via all’iter di confronto col ministro Raffaele Fitto, proprio per l’utilizzo di 532 milioni di euro Fsc. Tre in particolare le opere nella zona: il secondo lotto della viabilità alternativa a via Livornese, a Lastra a Signa; la variante a via Roma a Signa e il prolungamento della strada fra Capalle e Prato, a Campi Bisenzio. Nel primo caso, circa 6,5 milioni di euro serviranno a collegare con via di Sotto la futura rotonda all’incrocio fra via Livornese e via Vecchia Pisana (prevista sotto il tracciato ferroviario e a carico delle Ferrovie). Il finanziamento include poi il miglioramento della stessa via di Sotto, fino al raccordo con la rampa (attualmente in costruzione) per il vecchio ponte.

A Signa, con circa 4 milioni di euro, verrà realizzata una rotonda di raccordo fra il nuovo ponte sul Bisenzio (in realizzazione) e via Arte della Paglia. Il progetto, in fase di elaborazione, prevede inoltre di alzare la strada, migliorando la sicurezza idrogeologica, e di estenderla fino al parcheggio scambiatore in prossimità della ferrovia.

"Si tratta di interventi importanti per potenziare i collegamenti nella Piana – ha detto il presidente della Regione, Giani – e che vanno ad aggiungersi ai lavori in corso per il nuovo ponte sul Bisenzio e a quelli in arrivo per il ponte sull’Arno". "Siamo molto soddisfatti di questa ulteriore possibilità che ci arriva dalla Regione – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi -. In questi giorni definiremo il progetto, scegliendo l’opzione migliore fra quelle sul tavolo". "Ringraziamo il presidente Giani per l’attenzione riservata al nostro territorio – ha detto la sindaca di Lastra a Signa, Angela Bagni - . Il progetto esecutivo è già stato approvato e confidiamo di iniziare i lavori fra il 2024 e il 2025". L’iter prevede che sia ora il Ministero a esaminare gli interventi proposti dalla Regione per poi procedere alla sottoscrizione dell’accordo di programma che darà il via ai finanziamenti.