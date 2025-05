Mistero in piazza Aldobrandini: a terra con tagli sulla testa. Giovane ricoverato d’urgenza, indagano i carabinieri

È stato trovato disteso a terra in piazza di Madonna degli Aldobrandini, in pieno centro a Firenze, intorno alle 3 della notte tra mercoledì e giovedì. L’allarme è stato dato da alcuni passanti. Sul posto è intervenuto un mezzo del 118. L’uomo, un 28enne di origine straniera, che a un primo controllo sembrava stesse dormendo, aveva del sangue sulla testa e delle ferite lacero-contuse su volto e nuca. È partita subito la chiamata alle forze dell’ordine.

Poco dopo sono è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che transitava in quell’area. Il giovane è stato portato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Careggi. Lì è stato visitato dai medici e sottoposto a esami. Ancora privo di sensi, la vittima non ha potuto fornire indicazione su quanto accaduto e su come si sia provocato quei tagli. Non sarebbe in pericolo di vita.

Un caso avvolto dal mistero. I militari stanno svolgendo degli accertamenti, sono stati acquisite le immagine delle videocamere di sorveglianza per cercare di capire la dinamica della vicenda. Una rissa? Una tentativo di rapina? Autolesionismo? Toccherà al 28enne fornire ulteriore indizi agli investigatori.

La piazza dista pochi minuti a piedi dalla stazione di Santa Maria Novella, teatro già in passato di numerose aggressioni. A circa 400 metri dal punto dove è stato rinvenuto il 28enne, in largo Alinari, a marzo 2024 fu ucciso con una coltellata un 19enne di origini moldave. Cheikhna Dia, 28 anni del Senegal, accusato di omicidio volontario e rapina, poche settimane fa è stato condannato per quei fatti a quindici anni di reclusione. L’omicida, secondo quanto ricostruito, dopo aver strattonato e minacciato con un coltello il 19enne lo avrebbe colpito al braccio, al fianco e all’addome.

