Missa in Tempore Belli. Doppio suggestivo concerto

Festività di Ognissanti all’insegna della grande musica nelle più belle chiese della città. Stasera alle 21 nella Basilica di Santa Maria Novella e mercoledì, 1 novembre, alle 10.30 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, durante la celebrazione di Ognissanti presieduta dal Cardinale Giuseppe Betori, sarà eseguita la "Missa in tempore belli" di Franz Joseph Haydn (l’ingresso è gratuito).

Si tratta di una produzione del Conservatorio Luigi Cherubini, che vede protagonisti gli studenti delle classi di Esercitazioni corali del professor Michele Manganelli e di direzione d’orchestra del professor Alessandro Pinzauti. Nel concerto di stasera in Santa Maria Novella, il Coro e l’Orchestra del Conservatorio saranno diretti dagli studenti della classe di direzione d’orchestra. Il 1° novembre invece, in occasione della Messa di Ognissanti celebrata in Duomo dal Cardinale Betori, il direttore sarà Pinzauti. La "Missa in tempore belli" è la seconda delle sei grandi messe che Haydn scrisse negli ultimi anni di attività, tra il 1796 e il 1802. Il titolo, che è originale del compositore stesso, allude evidentemente all’instabile situazione politica in cui si trovava l’impero asburgico in quegli anni: i territori italiani erano stati infatti occupati dalle truppe napoleoniche e scontri tra Francia e Austria erano in atto in Germania. L’inserimento di materiali musicali dal sapore ’militaresco’, rintracciabile anche nel titolo tedesco "Paukenmesse" ("Messa con l’uso dei timpani"), che prevede squilli di trombe, fanfare e rulli di timpani, testimoniano la situazione di allora e inducono l’ascoltatore a porre la propria attenzione sulla difficile situazione contingente nella quale viviamo, in cui la guerra sembra aver preso il sopravvento.

L’occasione di eseguire integralmente una messa cantata di un grande autore classico come Franz Joseph Haydn durante la liturgia è rara nel panorama italiano e dimostra la vitalità del Conservatorio Cherubini. Saranno coinvolti circa 150 persone, tra studenti, orchestrali e componenti del coro per una produzione che conclude l’anno accademico 2022-23 e dà simbolicamante inizio al nuovo anno.

Olga Mugnaini