Misericordia Voto chiuso Ecco le nomine

La Misericordia di Antella ha nuovi vertici: dal voto di 91 soci, sono risultati eletti nel magistrato della storica confraternita Sonia Stefani (50 voti) e Simone Pinzauti (43 voti). Eletti capi guardia Stefano Betti (40 voti) e Simone Batacchi (28). Nuovo conservatore è Ubaldo Baldini con 59 voti. Dell’organo di controllo fanno parte Marco Viviani (59 voti) e Giovanni Salvini (28). All’assemblea ha partecipato per la prima volta anche il sindaco Francesco Casini che ha portato a nome della comunità i saluti e il ringraziamento per il lavoro svolto dai tanti volontari della Misericordia e assicurato che saranno pubblicati due bandi della Asl per trovare nuovi medici di famiglia in zona, oltre a uno nel 2024 specifico per la confraternita: dopo il pensionamento del dottor Patrizio Campi, la Misericordia era in difficoltà proprio per la carenza di medici di medicina generale.